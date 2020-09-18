В Липецкой области внедряют автоматизированную систему учета электроэнергии

Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» продолжают внедрять автоматизированные системы учета электроэнергии (АСУЭ) на энергообъектах в зоне своей операционной деятельности. В этом году основной объем данных работ будет проведен в Грязинском районе электрических сетей, где выявлено наибольшее количество очагов потерь электроэнергии.

С начала года на трансформаторных подстанциях 6-10 кВ Грязинского РЭС установлено 120 шкафов, совмещающих функции АСУЭ (обеспечивают технический учет электроэнергии на подстанции) и системы телемеханики (обеспечивают наблюдаемость сети). До конца текущего года такие устройства будут установлены еще на 105 трансформаторных подстанциях. Работы проводятся в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», утвержденной в 2018 году и призванной повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.

Шкафы АСУЭ и телемеханики, установленные в трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, в автоматическом режиме передают информацию об основных параметрах работы энергооборудования в Центр управления сетями. Поступающие в онлайн режиме данные мониторинга по балансу отпуска и потребления электроэнергии позволяют энергетикам оперативно выявлять участки сети со сверхнормативными отклонениями и в короткие сроки устранять причины их возникновения.

Всего, за период с 2018 года по настоящее время специалистами Липецкэнерго было установлено 28 270 интеллектуальных приборов учета электроэнергии в распределительных сетях. Это 9,4 % от всего объема работ, запланированных в соответствии с программой цифровизации до 2030 года. Параллельно в филиале ведется модернизация систем учета в питающей сети. На данный момент АСУЭ установлены на 86 % присоединений объектов 35-110 кВ. В ближайшие годы энергетикам филиала предстоит масштабная работа по внедрению интеллектуальных приборов учета и среди потребителей. До конца 2021 года преимущества «умных» приборов учета смогут оценить 12 % потребителей Липецкэнерго.