В постановление администрации «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» внесены изменения.

До 31 мая 2021 года продлён запрет на проведение массовых мероприятий. При этом, с учётом относительной стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе, будет сделано исключение для проведения официальных торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы, при условии что они пройдут с соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора.

Ещё одно изменение касается проведения детских утренников. Ранее они были разрешены только в детских садах и без присутствия родителей. С сегодняшнего дня можно проводить утренники во всех образовательных организациях региона. Но детские праздники должны проходить без участия приглашённых лиц и с соблюдением санитарных требований.