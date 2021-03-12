Депутаты облсовета внесли изменения в закон о транспортном налоге. С данной законодательной инициативой выступил заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Василий Мурузов.

– Законопроектом закрепляется норма, на основании которой налоговые органы, если гражданин владеет несколькими автомобилями и сам не выбрал объект налогообложения, должны предоставить налоговую льготу на то транспортное средство, у которого максимальная сумма налога, – отметил парламентарий.

Отмечается, что с 1 января 2020 года на основании Налогового кодекса РФ для льготных категорий налогоплательщиков введен беззаявительный порядок предоставления льгот.

Напомним, что в соответствии с областным законом льготы по транспортному налогу предоставляются инвалидам, ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям и ряду других категорий граждан.