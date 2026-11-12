В Липецкой области волонтёров обучают спасать леса и действовать при природных ЧС

В Липецкой области готовят команды «Экоспецназа». С 10 по 13 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» проходит образовательный интенсив для экологических волонтёров из Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Участники учатся действовать при природных чрезвычайных ситуациях, предупреждать экологические нарушения и помогать профессиональным спасателям. Особое внимание уделено практике. Волонтёры освоят работу с огнетушителями, познакомятся с оборудованием пожарных, кинологической и водолазной служб, изучат правила безопасности на воде и применение беспилотников. Также в программе — лесное многоборье, выездные занятия и кейс-чемпионат по выявлению нарушений природоохранного законодательства.

Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов, главная задача обучения — безопасность самих добровольцев. Для участников подготовили восемь практических площадок, где они смогут отработать действия при пожарах, спасательных операциях и других чрезвычайных ситуациях.

Первый заместитель министра лесного хозяйства региона Николай Есипов подчеркнул важность участия добровольцев в восстановлении лесов. Для Липецкой области, которая относится к лесодефицитным регионам, такая помощь особенно значима. В открытии интенсива также приняли участие министр природных ресурсов и экологии Липецкой области Андрей Мартынец, председатель движения «Экосистема» Андрей Руднев и руководитель Центра «Экосистема» Пётр Скрипник.

По итогам обучения в регионах ЦФО и СЗФО сформируют команды подготовленных экологических добровольцев. Они станут частью межрегионального сообщества «Экоспецназа» и смогут участвовать в предупреждении и ликвидации последствий природных чрезвычайных ситуаций.

Организаторы интенсива — Всероссийское экологическое движение «Экосистема» и Центр «Экосистема». Движение объединяет более 40 тысяч волонтёров в 89 регионах России и поддерживает задачи национальных проектов «Экологическое благополучие» и «Молодёжь и дети».

«Защита природы — это не только забота о лесах и водоёмах, но и готовность действовать в сложных ситуациях. Важно, чтобы добровольцы, которые хотят помогать при природных чрезвычайных ситуациях, имели необходимые знания и практические навыки. Уверен, полученный опыт поможет им эффективнее работать вместе с профессиональными спасателями и участвовать в сохранении природы», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.