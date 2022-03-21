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В Липецкой области возбуждено уголовное дело о травмировании девочки в результате падения снежно-ледяной массы

2 минуты назад
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту получения травмы 8-летней школьницей в результате падения снежной глыбы по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По предварительным данным, днем 21 марта 2022 года школьница получила травму головы из-за схода снежно-ледяной массы с козырьков балконов многоэтажного дома поулице Липовская в Липецке. Девочка госпитализирована в реанимационное отделение областной детской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются очевидцы случившегося, жильцы дома, а также сотрудники управляющей компании, ответственные за своевременную очистку от снежного покрова выступающих конструкций жилого дома, крыши и других сооружений, прилегающих к зданию.  Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Липецкой области.  

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