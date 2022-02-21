Следственными органами СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении главы Лебедянского района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Ранее по поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина ход и результаты доследственной проверки были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным следствия, в декабре 2020 года в рамках муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилья главой Лебедянского района с АО «Свой дом» заключены госконтракты на приобретение 81 квартиры стоимостью почти 160 млн рублей в трех домах по улице Машиностроителей в городе Лебедянь, сдача в эксплуатацию которых планировалась в октябре 2021 года.

На основании подписанных главой района платежных поручений и актов выполненных работ, содержащих ложные сведения об их объеме, застройщику были перечислены денежные средства в сумме более 86 млн рублей, что в два раза превышает стоимость фактически выполненных работ. При этом строительство было приостановлено, и в настоящее время дома находятся в разной стадии готовности.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с прокуратурой и УФСБ России по Липецкой области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств должностных преступлений. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.