В Липецкой области всех учеников начальных классов обеспечат бесплатными горячими обедами

Депутаты Липецкого облсовета на очередной 43-ей сессии регионального парламента внесли изменения в Законы «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» и «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования».

Документы дополнены нормой об обеспечении учащихся с 1 по 4 классы бесплатным горячим питанием.

– С инициативой о предоставлении бесплатных обедов школьникам выступил Президент РФ Владимир Путин во время своего Послания Федеральному Собранию. С 1 сентября 2020 года ученики всех начальных классов Липецкой области, которые обучаются в государственных и муниципальных школах, а также частных школах, имеющих государственную аккредитацию, один раз в день будут получать бесплатное горячее питание. Это решение повысит уровень социальной защищенности семей с детьми в нашем регионе, – отметил спикер регионального парламента Павел Путилин.

Кроме того, принятые поправки расширили категорию получателей социальных выплат на питание. Теперь дети-инвалиды, начиная с пятого класса, и студенты инвалиды смогут получать компенсацию на питание из расчета 80 рублей в один день. Раннее ее получали ребята из этой категории, которые обучаются на дому.