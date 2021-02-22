За последние сутки в Липецкой области зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 22

г. Елец – 18

Воловский район – 1

Грязинский район – 11

Данковский район – 2

Добровский район – 1

Елецкий район – 12

Задонский район – 12

Измалковский район – 4

Лебедянский район – 7

Липецкий район – 14

Становлянский район – 2

Тербунский район – 12

Усманский район – 2

14 пациентов за сутки выздоровели. О новых жертвах второй день подряд не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 23 981 случай заражения COVID-19.

20 200 человек выздоровели, 418 – умерли.