За последние сутки в Липецкой области зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 22
- г. Елец – 18
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 11
- Данковский район – 2
- Добровский район – 1
- Елецкий район – 12
- Задонский район – 12
- Измалковский район – 4
- Лебедянский район – 7
- Липецкий район – 14
- Становлянский район – 2
- Тербунский район – 12
- Усманский район – 2
14 пациентов за сутки выздоровели. О новых жертвах второй день подряд не сообщается.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 23 981 случай заражения COVID-19.
20 200 человек выздоровели, 418 – умерли.