В регионе

В Липецкой области второй день подряд не фиксируются смерти от коронавируса. Данные на 22 февраля

8 часов назад
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За последние сутки в Липецкой области зарегистрировано 120 новых случаев заражения коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 22
  • г. Елец – 18
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 11
  • Данковский район – 2
  • Добровский район – 1
  • Елецкий район – 12
  • Задонский район – 12
  • Измалковский район – 4
  • Лебедянский район – 7
  • Липецкий район – 14
  • Становлянский район – 2
  • Тербунский район – 12
  • Усманский район – 2

14 пациентов за сутки выздоровели. О новых жертвах второй день подряд не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 23 981 случай заражения COVID-19.

20 200 человек выздоровели, 418 – умерли.

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