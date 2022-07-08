В связи с установившейся жаркой погодой и высокой температурой воздуха в регионе с 7 июля введён (определен) V класс пожарной опасности.

Главное управление МЧС России по Липецкой области рекомендует населению при установлении высокой степени пожарной опасности (5 класс-чрезвычайная степень пожарной опасности):

будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем;

соблюдайте требования пожарной безопасности, берегите жилье и жизнь от огня;

не разводите костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях;

не бросайте на землю непотушенные сигареты;

не выбрасывайте непотушенные сигареты из окон автомобиля;

уезжая, не оставляйте мусор, бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки;

запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

Необходимо помнить, что возгорания в природной среде крайне опасны!

При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения.

Главным управлением МЧС России по Липецкой области ведется работа по организации и выполнению необходимого комплекса мероприятий по недопущению возникновения очагов природных пожаров.