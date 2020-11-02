В Липецкой области введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет? С такой инициативой выступил главный санитарный врач региона

В Липецкой области с 5 ноября возможно введение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. С инициативой выступил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев. Соответствующее предложение он направил главе области Игорю Артамонову.

Режим самоизоляции предусматривает ограничение контактов. Людям старше 65 лет нельзя покидать место проживания. Выходить из дома разрешается в исключительных случаях: обращение за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью, посещение магазинов в шаговой доступности, выгул домашних животных, вынос мусора до ближайшего места накопления отходов; для работающих – следование к месту (от места) работы, кроме граждан, переведённых на дистанционную деятельность, находящихся в отпуске или на больничном.

Режим самоизоляции может не применяться к работникам сферы здравоохранения, индивидуальным предпринимателям, руководителям и сотрудникам органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций.

Предложение Владимира Бондарева будет рассмотрено на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет может быть введён после подписания главой региона соответствующего постановления.