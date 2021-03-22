Собранные следственным отделом по г. Усмань СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику ФКУ ЛИУ №1 УФСИН России по Липецкой области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 286 УК РФ (покушение на превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года фигурант во время прохождения службы в лечебно-исправительном учреждении получил взятку в сумме 15 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось ему за пронос двух сотовых телефонов на режимный объект для незаконного использования осужденным. Младший инспектор группы надзора отдела безопасности был задержан при получении незаконного денежного вознаграждения и телефонов от знакомого осужденного.

На стадии предварительного следствия вину в совершении преступлений фигурант не признал, выдвинув версию о непричастности. Его доводы следствие расценило как способ защиты и опровергло собранными доказательствами.

Суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.