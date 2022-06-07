Собранные следственными органами Следственного комитета России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летнему местному жителю, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что днем 6 мая 2001 года подсудимый, находясь в квартире 41-летней супруги, расположенной на проспекте Победы города Липецка, в ходе конфликта на почве ревности и личных неприязненных отношений нанес ей не менее трех ударов деревянной ножкой от стола с металлическим штырем по голове, причинив травмы, несовместимые с жизнью. Свидетельницей убийства стала 14-летняя падчерица, которой подсудимый нанес не менее двух ударов по голове той же деревянной ножкой от стола. Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, фигурант решил спрятать тела в лесопосадках в районе ЛТЗ. Дождавшись ночи, он завернул их в простыни и вывез на своем автомобиле в лес, где закопал недалеко от автодороги «Липецк – Усмань». Родственникам, обеспокоенным длительным отсутствием потерпевших, он выдвигал различные версии причин и обстоятельств их скорого отъезда без документов и личных вещей с неизвестными ему лицами.

С целью снять с себя все подозрения он заявил о безвестном исчезновении супруги и её дочери в правоохранительные органы, а также сам активно участвовал в их поисках, одновременно делая ремонт в квартире на месте убийства, а также продавал ставшую ненужной мебель из комнаты падчерицы и раздавал личные вещи потерпевших.

Следствие рассматривала причастность фигуранта к исчезновению супруги и падчерицы в качестве приоритетной версии, однако весомых доказательств для привлечения его к уголовной ответственности не имелось. Расследование уголовного дела в 2002 году было приостановлено.

К новому расследованию безвестного исчезновения школьницы и её матери следователи регионального СКР вернулись в сентябре 2020 года после детального анализа сведений, содержащихся в материалах уголовного дела. По результатам кропотливой работы специально созданной для расследования преступлений прошлых лет аналитической группы появились основания для допроса супруга потерпевшей, скрывавшего обстоятельства её исчезновения 20 лет.

При предъявлении доказательств фигурант признался в содеянном, сообщив все детали убийства, а также механизм нанесения ударов ножкой кухонного стола. Свои показания он подтвердил при их проверке следователем на месте происшествия, а также указал примерное место, где закопал тела. Для их поисков следователями и криминалистами регионального следственного управления и Следственного комитета России была исследована территория площадью более 300 квадратных метров с применением криминалистической техники. Однако на данном участке за 20 лет неоднократно проводились земляные работы, кроме этого полномасштабным поискам препятствовало наличие газопровода и кабеля высокого напряжения. После безрезультативных поисков тел потерпевших фигурант выдвинул версию о непричастности к совершению особо тяжкого преступления, объясняя данные им признательные показания оказанным на него давлением. К его доводам следствие отнеслось критически, расценив их как способ защиты, и опровергло собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей, выводы экспертов, результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Заключение психофизиологического исследования с использованием полиграфа свидетельствуют о том, что фигурант располагает сведениями о последних минутах жизни супруги и падчерицы.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде 10 лет лишения свободы за убийство супруги, а также признал причастность подсудимого к смерти падчерицы, посчитав это деяние совершенным невиновно и, следуя ст. 28 УК РФ, исключил из объема обвинения указание на умышленное и виновное причинение смерти школьнице. За истечением срока давности подсудимый освобождён от уголовной ответственности.