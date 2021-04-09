Собранные первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему жителю Лев – Толстовского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних), п. «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”).

По данным следствия, подсудимый, отбывая в одном из исправительных учреждений города Липецка 12-летний срок за преступления против половой неприкосновенности, вел активную переписку в социальных сетях с несовершеннолетними. С целью получения от них интимных фотографий он втирался в доверие, представляясь их ровесницей. Беседуя со школьницами на сексуальные темы и отправляя им файлы интимного содержания, он добивался того, что несовершеннолетние фотографировались обнажёнными и отправляли снимки ему.

Угрожая распространением их интимных фото в соцсетях, фигурант принуждал их совершать действия сексуального характера под видеозапись. Отбыв наказание в 2017 году, подсудимый разместил интимные фотоснимки двух школьниц из Калужской области без их согласия в сети «Интернет».

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант не признал, отказавшись от дачи показаний. Следователем проведена масштабная работа по сбору доказательственной базы, в рамках которой устанавливалось местонахождение потерпевших школьниц, в том числе и в Республике Беларусь, изучена переписка в социальных сетях за четыре года, проведены различные судебные экспертизы, подтвердившие единоличное авторство подсудимого.

В результате следователем доказаны 19 эпизодов его преступной деятельности о развращении шести школьниц в возрасте от 12 до 14 лет. Изучив материалы уголовного дела объемом 40 томов, суд вынес обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.