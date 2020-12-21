16 декабря глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел совещание с участием руководители органов государственной власти области, представителей товаропроизводителей и торговых сетей.

Основным вопросом повестки дня стал резкий рост цен на сахар-песок и подсолнечное масло, как в целом по Российской Федерации, так и в Липецкой области. Президент России Владимир Путин отметил недопустимость такой ситуации и дал поручение Правительству России принять срочные меры.

В целях стабилизации цен на указанные продукты Минпромторг России и Минсельхоз России заключили соглашения с товаропроизводителями и федеральными торговыми сетями (Retail X-5 («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Метро», «Магнит», «Дикси») об установлении предельных цен на сахар-песок: для производителей – 36 руб/кг (с НДС), для розницы – 46 руб/кг, на масло подсолнечное: для производителей – 95 руб/кг, для розницы – 110 руб/кг.

– Эта договоренность будет действовать с 21 декабря текущего года до конца 1 квартала 2021 года, – рассказал Игорь Артамонов.

По итогам совещания был принят ряд важных поручений по стабилизации цен в регионе.

Управление потребительского рынка и ценовой политики области незамедлительно начало работу с местными предприятиями торговли. К федеральному соглашению об установлении предельных цен на сахар-песок и масло подсолнечное уже присоединились региональные сети «Липка», «Крупа», «Пролетарский», «Магнит», «Русский невод», «Хомяк». В ближайшее время к данному соглашению должны присоединиться все торговые предприятия области.

По данным мониторинга ОКУ «Агентство содействия развития торговой деятельности» от 18.12.2020 все сетевые магазины, не дожидаясь 21 декабря, уже снизили розничные цены на сахар-песок и масло подсолнечное до рекомендуемого уровня, а ряд сетей еще ниже.

Исполнение поручений Президента будет контролироваться очень жестко, специалисты ОКУ «Агентство содействия развития торговой деятельности» будут проводить ежедневный мониторинг цен. Также специалисты агентства будут выходить в совместные рейды с работниками прокуратуры и Липецкого УФАС России.