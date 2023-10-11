В I полугодии 2023 года жители Липецкой области совершили безналичных операций на сумму около 410 млрд рублей: в основном это онлайн-переводы и оплата товаров и услуг.

С января по июнь 2023 года липчане совершили 217 млн операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 141 млрд рублей. Объем безналичных платежей увеличился на 16%. Средний чек составил 650 рублей.

Объем банковских переводов вырос на 11% — до 177 млрд рублей, липчане совершали их в основном с помощью гаджетов. Средняя сумма такого перевода составила 4,5 тыс. рублей.

Количество операций по снятию наличных в I полугодии 2023 года сократилось почти на 6% — до 8 млн.

На 1 июля 2023 года на руках у жителей региона было более 2,6 млн банковских карт. Это на 13% больше, чем годом ранее.

«С 1 октября 2023 года Банк России установил минимальные требования к страхованию банковских карт. Такие полисы добровольного страхования должны защищать при мошенническом списании денег. В этих случаях установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тыс. рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме. Урегулировать убыток страховая компания должна в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего», — подчеркивает заведующий сектором платежных систем и расчетов липецкого отделения Банка России Ольга Любар.

На конец полугодия в регионе насчитывалось более 28 тыс. электронных терминалов, что на 5% больше, чем годом ранее.