В январе 2021 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Липецкой области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах сформировался положительно и составил 11,4 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился (по сопоставимому кругу) в 3,6 раза.

Наибольший его удельный вес приходится на организации обрабатывающих производств (64%).

Как сообщает Липецкстат, получили прибыль 230 организаций в размере 13,9 млрд рублей, имели убыток 135 организаций на сумму 2,5 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (по сопоставимому кругу) возросла на 2,5 процентного пункта, сумма их прибыли увеличилась в 3 раза. Наибольший удельный вес прибыльных организаций в Воловском, Добринском, Долгоруковском, Задонском, Измалковском и Лев-Толстовском (по 100%), Добровском (80%) муниципальных районах.

Размер просроченной кредиторской задолженности на конец января 2021 года составил 12182,2 млн рублей и увеличился за месяц на 40,8%.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности на конец января 2021 года составила 4,9%.

В структуре просроченной кредиторской задолженности основной объем приходится на долги организаций, осуществляющих деятельность в обрабатывающих производствах; обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха; транспортировке и хранении.