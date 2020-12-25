Вечером четверга на трассе Орел – Тамбов в Липецке произошло столкновение автомобилей «Киа» с 36-летней женщиной за рулем и грузовика “МАН” под управлением 46-летнего водителя.

В автоаварии пострадал 14-летний пассажир легковой иномарки – с травмами его госпитализировали. Предварительной причиной столкновения стало нарушение правил расположения на проезжей части.

В Липецком районе на автодороге Хлевное – Липецк днем в начале второго на регулируемом перекрестке произошло столкновение автомобилей «Лада-Приора» под управлением 29-летнего водителя и «Ивеко» с 30-летним мужчиной за рулем. В результате водитель и 32-летняя пассажирка «Приоры» с травмами были доставлены в больницу. Предварительной причиной столкновения стало несоблюдение очередности проезда.

В Грязях вечером, в начале шестого, на улице Воровского, 71-летний водитель “ВАЗ-2114” на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 47-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.