В ночь с 4 на 5 октября в городе Ельце угнали автомобиль «Лада Гранта» стоимостью 350 000 рублей.

Спустя пятнадцать дней, 20 октября, в селе частая Дубрава Липецкого района путем свободного доступа похитили автомобиль «ВАЗ-21140» стоимостью 100 000 рублей.

А 13 ноября от одного из домов по ул. Монтажников города Липецка неизвестные лица угнали еще одну «Ладу Гранту», которая стоила 200 000 рублей. Хозяева автомобилей заявили о пропаже в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с бойцами «Собр» Управления Росгвардии по Липецкой области по подозрению в совершении серии угонов данных автомобилей задержаны двое жителей Липецкой области. Одному из подозреваемых, неработающему и ранее несудимому жителю города Ельца 25 лет, второму – жителю одного из районов Липецкой области – 35 лет.

Похищенные транспортные средства были найдены в одном из поселков Елецкого района, два автомобиля оказались целыми, третий уже успели разобрать. Как пояснили предполагаемые участники краж, детали похищенных автомобилей они планировали продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой – 5 лет лишения свободы. Ведется следствие.