Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области при силовой поддержке СОБР «Феникс» задержаны подозреваемые в серии дерзких нападений на автозаправочные комплексы, магазин и автомобиль «Почта России» в Липецкой области. Ими оказались двое 35-летних мужчин: местный житель и житель Подмосковья. Сотрудниками полиции доказана причастность фигурантов к четырем фактам разбойных нападений и одному покушению на грабёж.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что 10 мая 2022 года подозреваемые, вступив в предварительный сговор, совершили нападение на специализированный автомобиль «Почта России», в салоне которого находился груз корреспонденции и денежные средства в общей сумме около 2100000 рублей, предназначенные для пенсионных и иных социальных выплат. Для реализации своего преступного умысла подозреваемые осуществили несколько выстрелов в кузов автомобиля, а также использовали взрывчатые вещества для остановки транспортного средства. Однако в этот день завладеть крупной денежной суммой злоумышленникам не удалось, так как водитель автомобиля продолжил движение.

В марте 2022 года подозреваемые под угрозой применения оружия открыто похитили более 400 тысяч рублей из сетевого магазина. В мае текущего года в ночное время, угрожая применением оружия и предметами, похожими на гранаты, нападавшие завладели 34 000 рублей из касс двух автозаправочных комплексов в Липецкой области.

Кроме того, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемых к покушению на грабёж, имевшему место 9 апреля 2022 года в Измалковском районе. Злоумышленники, используя форменную одежду сотрудников Госавтоинспекции и частного охранного предприятия, находясь на автомобильной дороге под предлогом проверки документов и перевозимого груза, при помощи жезла регулировщика остановили и досмотрели автомобиль «Почты России». Обнаружив в салоне автомобиля денежные средства в общей сумме около 4000 рублей и различные почтовые отправления, подозреваемые не довели преступный умысел до конца, посчитав это малозначительной суммой.

Установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлениям. Заранее приобретали транспортные средства, форменную одежду сотрудников полиции, обмундирование спецподразделений силовых структур, лица прятали под черными масками.

В ходе обыска в жилище одного из подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли два травматических пистолета, два охотничьих ружья, внешне схожих с «АКМ-74» и боеприпасы к ним, полицейскую одежду и иные предметы, имеющие доказательственное значение в уголовном деле.

По ходатайству органов предварительного следствия в суде фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Орудия преступлений изъяты.

Возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 2 и 3, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой» и ч.3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Расследование продолжается.