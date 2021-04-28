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В Липецкой области закончены работы по закладке клоновой лесосеменной плантации сосны обыкновенной в Яманском участковом лесничестве Грязинского лесничества управления лесного хозяйства Липецкой области.

Общая площадь плантации составляет 10,9 га, продуцирующая – 9,8 га. Далее за вновь созданной плантацией в течение всего вегетационного периода будут осуществляться уходы, которые включают в себя прополку и рыхление почвы в приствольных кругах, полив, обработку фунгицидами и инсектицидами, а также подкормку удобрениями.

В осенний период будет произведена инвентаризация прижившихся растений и запланировано дополнение на 2022 г.

Все работы по закладке клоновой лесосеменной плантации сосны обыкновенной в Яманском участковом лесничестве Грязинского лесничества проводились в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».