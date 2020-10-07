В Липецкой области закончили третий этап работ по закладке лесосеменной плантации

В Липецкой области закончен третий этап работ по закладке лесосеменной плантации сосны обыкновенной.

Специалисты федерального бюджетного учреждения «ВНИИЛГИСбиотех» в рамках исполнения государственного контракта, заключенного с региональным управлением лесного хозяйства, закончили дополнение неудавшихся прививок. Прививка осуществлялась непосредственно в школьном отделении питомника Яманского участкового лесничества на двулетние саженцы сосны, выращенные из семян с улучшенными наследственными свойствами.

Все саженцы укрыты от солнечных ожогов и ежедневно производится их полив. В соответствии с проектом по созданию лесосеменной плантации выполнена прививка 1,2 тыс. шт. саженцев.