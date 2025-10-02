В Липецкой области заменят 60 устаревших лифтов в 11 домах

В Липецке продолжаются работы по обновлению 60 лифтов в 11 домах. Работы ведутся за счёт дополнительного финансирования из регионального бюджета в размере 200 млн рублей. Подрядная организация уже приступила к работе во всех запланированных домах.

«Наша задача — обеспечить комфорт и безопасность липчан. Мы понимаем, что для многих жителей, особенно старшего поколения, замена лифта — долгожданное событие. Поэтому контролируем сроки и следим за тем, чтобы работы велись без задержек», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Дома, где проходит замена, были построены в 80–90-х годах прошлого века, и их лифтовое оборудование полностью выработало свой ресурс. Так, на Мичурина, 16 монтаж новых подъемников завершен, и специалисты приступают к пуско-наладочным работам. На Катукова, 20 работы идут поэтапно: в подъездах 1–4 лифты уже установлены и готовятся к тестированию, а в подъездах 5–7 идет демонтаж старого оборудования и установка нового.

Подрядчики не просто меняют кабины, а полностью обновляют шахты и машинные помещения, что упростит их будущее обслуживание. Как пояснил генеральный директор Фонда капремонта Липецкой области Сергей Якунин, замена лифтов — трудоемкий процесс, вызывающий временные неудобства, но откладывать его нельзя.

«По регламенту Таможенного союза до 2030 года необходимо заменить все лифты с истекшим нормативным сроком. В тех домах, где требования не будут соблюдены, управляющим компаниям придется остановить лифты для безопасности жителей», – подчеркнул генеральный директор ФКР Липецкой области Сергей Якунин.

Новое оборудование — современное и энергосберегающее. Оно оснащено кнопками со шрифтом Брайля, голосовым оповещением этажей, информационными табло и системой музыкального сопровождения.