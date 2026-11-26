Депутаты Липецкого областного Совета поддержали законопроект губернатора Игоря Артамонова о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них.

Новые ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года.Решение принято для защиты здоровья детей и подростков. Поводом стали многочисленные обращения жителей региона и рост популярности электронных сигарет среди школьников.

«Жители области не раз обращались с просьбой ввести такой запрет. Их тревогу разделяю. За год доля школьников, которые курят вейпы, выросла более чем в четыре раза», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За нарушение запрета предусмотрены крупные штрафы. По одной из статей гражданам грозит от 100 до 150 тысяч рублей, должностным лицам — от 300 до 500 тысяч, юридическим лицам — от 1 до 1,5 млн рублей. Незаконно продаваемую продукцию будут конфисковывать.

Закон направлен на ограничение доступности электронных сигарет и снижение рисков для здоровья жителей региона, прежде всего несовершеннолетних.