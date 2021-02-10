Есть проблема? Добро пожаловать на ПОС. В регионе начала работу федеральная информационная система «Платформа обратной связи» (ПОС). Уже 637 заявок пришло от неравнодушных липчан. Наибольший интерес к темам здравоохранения (запись на вакцинацию) и благоустройства.

На официальных сайтах органов власти Липецкой области и в мобильном приложении «Госуслуги Жалобы» появилась возможность подать сообщение по любым беспокоящим вас вопросам. Будь то уборка снега во дворе, или ремонт дороги, или перебои в работе транспорта. Столкнулись с проблемой – сообщите о ней!

Алгоритм действий на платформе обратной связи прост. Кликнули на виджет «Подать жалобу» и, авторизовавшись через профиль на портале Госуслуг, попали на страницу, где нужно заполнить форму обращения. В ней следует описать суть проблемы, можно прикрепить какие-либо файлы. После этого остаётся нажать кнопку «Отправить».

Преимущества такого способа обращения в том, что в системе есть специальные подкатегории, так называемые фаст-треки, по которым жалобы рассматривают по ускоренной схеме, не более 10 дней. В строке выбора при заполнении формы они обозначаются значком в виде часов. Как правило, быстрее рассматривают вопросы по коммунальной тематике. Например, вывоз мусора, уборка дворов от снега и тому подобное. Ответ даётся в личном кабинете на портале Госуслуг, а также приходит на электронную почту, привязанную к профилю пользователя.

В ЦУРе Липецкой области по «тепловой карте» легко определяют «болевые точки»: на какие темы больше всего жалоб, насколько оперативно отреагировали и решили проблемы те или иный ведомства. Есть ли сообщения, по которым нарушены сроки исполнения. Аналитическая информация от ЦУра регулярно передаётся в администрацию Липецкой области. Игорь Артамонов держит ситуацию на личном контроле.

Платформа обратной связи реализуется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».