В Липецкой области завершается уборка сахарной свёклы

В Липецкой области уборочная кампания сахарной свёклы выходит на финишную прямую. По данным на 6 ноября, аграрии региона накопали 4,6 млн тонн сладкого корнеплода. Общая площадь под культурой в этом году составила 118,5 тыс. гектаров, осталось убрать урожай с 12,5 тыс. гектаров.

Почти четверть валового сбора обеспечил Добринский округ — там уже собрано более 1 млн тонн. Именно в этом муниципалитете сосредоточены и самые большие площади под сахарной свёклой — порядка 25 тыс. гектаров.

Лидером по урожайности остаётся Грязинский округ: местные аграрии получают почти 480 центнеров с гектара при средней урожайности по региону 434 ц/га. Более 450 центнеров с гектара также собирают в Добринском, Липецком и Чаплыгинском округах.

«Сезонные полевые работы выходят на финиш. Хозяйства региона отработали организованно и ответственно. Хочу поблагодарить аграриев за труд и должный подход к делу», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.