В Липецкой области завершается Всероссийская акция «Сохраним лес»

Завершается Всероссийская акция «Сохраним лес», которая началась в Липецкой области в октябре. Во всех городах и районах региона прошло более полусотни природоохранных мероприятий. В них приняли участие студенты, общественники, сотрудники полиции и прокуратуры, банковские служащие. лесоводы и просто неравнодушные жители. Сегодня волонтеры ОНФ высадили сеянцы сосны в районе Силикатных озер в Липецке.

Всего в регионе в регионе появились 70 гектаров новых лесов. Высажено 225 тысяч молодых сосен, берез, дубов, рябин и других деревьев. Акция «Сохраним лес» проходила в рамках национального проекта «Экология».

«Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области уделяется большое внимание, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения»