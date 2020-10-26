В регионе

В Липецкой области завершается Всероссийская акция «Сохраним лес»

1 час назад
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Завершается  Всероссийская акция «Сохраним лес», которая началась в Липецкой области в октябре.  Во всех городах и районах региона прошло более полусотни природоохранных мероприятий. В них приняли участие студенты, общественники, сотрудники полиции и прокуратуры, банковские служащие. лесоводы и просто неравнодушные жители. Сегодня волонтеры ОНФ высадили сеянцы сосны в районе Силикатных озер в Липецке.

Всего в регионе в регионе появились 70 гектаров новых лесов. Высажено 225 тысяч молодых сосен, берез, дубов, рябин и других деревьев. Акция «Сохраним лес» проходила в рамках национального проекта «Экология».

«Сохранению и воспроизводству лесов в Липецкой области уделяется большое внимание, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. — Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения»

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1 Комментарий
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Андрей
1 час назад

Показушники. На работу ходят в форме раз в неделю, а тут сосны сажают при погонах. Хоть одну такой лопатой посадил?