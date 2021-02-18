Благодаря урожайному году по сбору семян хвойных пород, лесохозяйственные предприятия Липецкой области в осенне-зимний период заготовили 80 тонн лесосеменного сырья, сообщили в региональном управлении лесного хозяйства.

Рассушка лесосеменного сырья производилась на шишкосушилке, которая находится на территории Усманского лесничества Липецкой области в ГАУ «Куликовский лесхоз». Выход семян в среднем составил 1,4 % от лесосеменного сырья.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» лесохозяйственными предприятиями заготовлено 800 килограмм семян сосны обыкновенной. Данное количество семян полностью позволит произвести закладку лесных питомников в текущем году и обеспечит страховой запас на следующий год.

Все семена пройдут проверку на посевные и иные качества в филиале «ЦЗЛ Тульской области». Заготовленные семена имеют 1-2 классы качества.