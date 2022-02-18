Читайте нас в

В МБУ «Спортивная школа №8 «Юность» прошли первенства Липецкой области по тхэквондо среди молодёжи до 21 года и юниоров и юниорок 15-17 лет.

Победители соревнований:

Юниоры и юниоры 15-17 лет: Иван Шанава (45 кг), Ярослав Коломыцкий (48 кг), Андрей Гусев (51 кг), Павел Чернышов (55 кг), Илья Ким (59 кг), Александр Аксёнов (63 кг), Артём Кофанов (68 кг), Дмитрий Дорофеев (73 кг), Евгений Енин (78 кг), Артём Шустовский (+78 кг), Елизавета Шалухина (42 кг), Алина Ольховская (44 кг), Диана Рябинкина (46 кг), Ульяна Мальцева (52 кг), Арианна Акульшина (55 кг), Ангелина Болгова (59 кг), Кристина Меркулова (63 кг), Арина Попова (+68 кг).

Молодёжь до 21 года: Павел Чернышов (54 кг), Илья Ким (58 кг), Кирилл Торопчин (63 кг), Артём Кофанов (68 кг), Владимир Колесников (74 кг), Илья Шустовский (80 кг), Артём Пахомов (87 кг), Артём Шустовский (+87 кг), Елизавета Шалухина (46 кг), Наталья Прилепина (49 кг), Ульяна Мальцева (53 кг), Кристина Бычкова (57 кг), Яна Рябинкина (62 кг), Ирина Мещерякова (67 кг), Виктория Хромых (73 кг).

Подробнее ознакомиться с результатами первенств можно в протоколах ниже.

Протоколы первенства ЛО по тхэквондо 15-17 лет 2022.pdf

Протоколы первенства ЛО по тхэквондо до 21 года 2022.pdf