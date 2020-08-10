В Липецкой области завершился дополнительный период ЕГЭ

Последний экзаменационный день дополнительного периода состоялся 8 августа для двух выпускников региона, которые сдавали письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

«Последний экзаменационный день прошел в нормальной рабочей обстановке: сбоев и нарушений не было», – сообщил директор центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области Сергей Жданов.

Экзамен прошел с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора по проведению итоговой аттестации.

«В Липецкой области завершилась кампания ЕГЭ-2020 в дополнительный период. Как и в основной период, все экзамены в августе прошли в штатном режиме и без технических сбоев. Для всех выпускников были организованы равные возможности для сдачи ЕГЭ вне зависимости от периода проведения экзаменационной кампании», – отметила исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Напомним, дополнительный период сдачи ЕГЭ в 2020 году стартовал 3 августа и завершился 8 августа 2020 года. Всего в Липецкой области в дополнительном периоде ЕГЭ 2020 года приняли участие 19 человек.