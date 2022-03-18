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С 16 по 17 марта 2022 года в Липецкой области на площадках ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Липецкий педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского», ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина» проходил XXVII областной фестиваль студенческого спорта «Универсиада-2022».

В рамках фестиваля в спортивном зале ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командами администрации Липецкой области и студенческой сборной областного фестиваля «Универсиада — 2022». В матче приняли участие первый заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко, начальник управления физической культуры и спорта Липецкой области Михаил Маринин.

Результаты спортивных дисциплин:

Армспорт (девушки до 50 кг):

1 место — Григорьева Елизавета (ЛГПУ)

2 место — Медведева Елизавета (ЛГПУ)

3 место — Полякова Вера (ЕГУ)

Армспорт (девушки до 55 кг):

1 место — Загрядских Ксения (ЕГУ)

2 место — Григорьева Елизавета (ЛГПУ)

3 место — Иванова Елена (ЛГПУ)

Армспорт (девушки до 60 кг):

1 место — Стрельникова Алина (ЛГПУ)

2 место — Оленникова Елизавета (ЕГУ)

3 место — Татаринова Диана (ЛГПУ)

Армспорт (девушки до 65 кг):

1 место — Стрельникова Алина (ЛГПУ)

2 место — Оленникова Елизавета (ЕГУ)

3 место — Татаринова Диана (ЛГПУ)

Армспорт (девушки до 70 кг):

1 место — Короткова Наталья (ЛГПУ)

2 место — Родионова Марта (ЕГУ)

3 место — Татаринова Татьяна (ЛГПУ)

Армспорт (девушки свыше 70 кг):

1 место — Короткова Наталья (ЛГПУ)

2 место — Меренкова Евгения (ЕГУ)

3 место — Гончарова Екатерина (ЛГПУ)

Армспорт (юноши до 55 кг):

1 место — Полосин Максим (ЕГУ)

2 место — Скрыпкин Ярослав (ЛГПУ)

Армспорт (юноши до 60 кг):

1 место — Гусейнов Газанфар (ЕГУ)

2 место — Полосин Максим (ЕГУ)

3 место — Исмаилов Равшан (ЕГУ)

Армспорт (юноши до 65 кг):

1 место — Артуганов Пётр (РАНХиГС)

2 место — Лебедев Юрий (ЕГУ)

3 место — Попов Данил (ЕГУ)

Армспорт (юноши до 70 кг):

1 место — Артуганов Пётр (РАНХиГС)

2 место — Грунау Герман (ЛГТУ)

3 место — Лосев Максим (ЛГПУ)

Армспорт (юноши до 75 кг):

1 место — Сергеев Дмитрий (РАНХиГС)

2 место — Хаустов Дмитрий (ЕГУ)

3 место — Руднев Илья (РАНХиГС)

Армспорт (юноши до 80 кг):

1 место — Викулин Михаил (ЛГТУ)

2 место — Меренков Ярослав (ЕГУ)

3 место — Лыков Дмитрий (ЛГПУ)

Армспорт (юноши до 90 кг):

1 место — Трубицын Дмитрий (ЛГПУ)

2 место — Викулин Михаил (ЛГТУ)

3 место — Копич Захар (ЛГТУ)

Армспорт (юноши свыше 90 кг):

1 место — Трубицын Дмитрий (ЛГПУ)

2 место — Бурлаков Никита (ЛГТУ)

3 место — Сидоров Алексей (ЛГПУ)

Баскетбол:

Юноши:

1 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского

2 место — Липецкий государственный технический университет

3 место — Липецкий металлургический колледж

Девушки:

1 место — Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

2 место — Липецкий государственный технический университет

3 место — Липецкий металлургический колледж

Настольный теннис:

Парни:

1 место — Гулевский Андрей (ЕГУ)

2 место — Лазарев Владимир (ЕГУ)

3 место — Боровихин Игорь (ЛГПУ)

Девочки :

1 место — Жирякова Ольга (ЛГТУ)

2 место — Михеева Екатерина (ЕГУ)

3 место — Ковалëва Светлана (ЛМсК)

Командный зачет:

1 место — Елецкий государственный университет

2 место — Липецкий государственный технический университет

3 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского

Волейбол:

Юноши:

1 место – Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского

2 место – Липецкий государственный технический университет

3 место – Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина

Девушки:

1 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского

2 место — Российская академия народного хозяйства и государственной службы

3 место — Липецкий государственный технический университет

Мини-футбол:

1 место — Липецкий государственный технический университет

2 место — Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий

3 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина

Перетягивание каната:

1 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского

2 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина

3 место — Липецкий государственный технический университет

Гиревой спорт:

Весовая категория 63 кг:

1 место — Кузнецов Д. (ЕГУ)

2 место — Троекашин С. (ЛГТУ)

3 место — Пикалов И. (ЕГУ)

Весовая категория 68 кг:

1 место — Олимбеков М. (ЕГУ)

2 место — Карачаров Д. (Грязинский техколледж)

3 место — Чекрыжов И. (ЕГУ)

Весовая категория 73 кг:

1 место — Серегин И. (ЕГУ)

2 место — Джаландришвили О. (ЛГТУ)

3 место — Пикалов И. (ЕГУ)

Весовая категория 78 кг:

1 место — Полосин Е. (ЕГУ)

2 место — Гришин А. (ЕГУ)

3 место — Хожиев А. (ЕГУ)

Весовая категория 85 кг:

1 место — Туленинов А. (ЕГУ)

2 место — Мочалов И. (ЕЖТЭиС)

3 место — Рожко Н. (ЕГУ)

Весовая категория свыше 85 кг:

1 место — Смагарев Н. (РОСНОУ)

2 место — Фарахов В. (ЕГУ)

3 место — Бураков Ал. (ЛГТУ)

Аэробика:

Степ-аэробика:

1 место — Липецкий государственный технический университет

2 место — Липецкий металлургический колледж

Фитнес-аэробика:

1 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина

2 место — Российская академия народного хозяйства и государственной службы

Хип-хоп:

1 место — Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий

2 место — Усманский многопрофильный колледж

Трофи:

1 место — Косенков Данил Викторович (ЛГПУ)

2 место — Максимова Дарья Руслановна, Рязанова Валерия Сергеевна (ЕГУ)

3 место — Кумановская Екатерина Владимировна (ЛГПУ)

Мухова Анна Владимировна (ЕГУ)

Быстрые шахматы:

Командный зачëт:

1 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина

2 место — Липецкий государственный технический университет

3 место — Елецкий филиал Российского нового университета

Юноши:

1 место — Зайцев Сергей (РосНОУ)

2 место — Павлов Андрей (ЛГПУ)

3 место — Грачев Андрей (ЕГУ)

Девушки:

1 место — Атабекян Гоар (ЕГУ)

2 место — Микаэлян Рузанна (ЛГПУ)

3 место — Кузнецова Кристина (ЛГТУ)

Плавание:

Командный зачёт:

1 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского

2 место — Липецкий государственный технический университет

3 место — Российская академия народного хозяйства и государственной службы

Юноши:

1 место — Бочарников Михаил (ЛГПУ)

2 место — Клименищев Вадим (ЛГПУ)

3 место — Величко Даниил (ЛГТУ)

Девушки:

1 место — Строителева Дарья (ЛГПУ)

2 место — Попова Кристина (РАНХиГС)

3 место — Фомина Ирина (ЕГУ им. И.А. Бунина)

Силовое многоборье:

Командный зачёт:

1 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского

2 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина

3 место — Липецкий государственный технический университет

Юноши:

1 место — Бурняшев Александр (ЕГУ)

2 место — Фарафонов Денис (ЛГПУ)

3 место — Некрасов Даниил (ЛГПУ)

Девушки:

1 место — Круглова Елизавета (ЛГТУ)

2 место — Лимонтьева Наталья (ЛГТУ)

3 место — Кутногорская Милена (ЛГПУ)

Компьютерный спорт:

DOTA 2:

1 место — Липецкий государственный технический университет

2 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского

3 место — Грязинский технический колледж

FIFA 22:

1 место — Липецкий государственный технический университет

2 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина

3 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского

CS:GO:

1 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского

2 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина

3 место — Елецкий филиал Российского нового университета