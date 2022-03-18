С 16 по 17 марта 2022 года в Липецкой области на площадках ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Липецкий педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского», ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина» проходил XXVII областной фестиваль студенческого спорта «Универсиада-2022».
В рамках фестиваля в спортивном зале ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командами администрации Липецкой области и студенческой сборной областного фестиваля «Универсиада — 2022». В матче приняли участие первый заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко, начальник управления физической культуры и спорта Липецкой области Михаил Маринин.
Результаты спортивных дисциплин:
Армспорт (девушки до 50 кг):
1 место — Григорьева Елизавета (ЛГПУ)
2 место — Медведева Елизавета (ЛГПУ)
3 место — Полякова Вера (ЕГУ)
Армспорт (девушки до 55 кг):
1 место — Загрядских Ксения (ЕГУ)
2 место — Григорьева Елизавета (ЛГПУ)
3 место — Иванова Елена (ЛГПУ)
Армспорт (девушки до 60 кг):
1 место — Стрельникова Алина (ЛГПУ)
2 место — Оленникова Елизавета (ЕГУ)
3 место — Татаринова Диана (ЛГПУ)
Армспорт (девушки до 65 кг):
1 место — Стрельникова Алина (ЛГПУ)
2 место — Оленникова Елизавета (ЕГУ)
3 место — Татаринова Диана (ЛГПУ)
Армспорт (девушки до 70 кг):
1 место — Короткова Наталья (ЛГПУ)
2 место — Родионова Марта (ЕГУ)
3 место — Татаринова Татьяна (ЛГПУ)
Армспорт (девушки свыше 70 кг):
1 место — Короткова Наталья (ЛГПУ)
2 место — Меренкова Евгения (ЕГУ)
3 место — Гончарова Екатерина (ЛГПУ)
Армспорт (юноши до 55 кг):
1 место — Полосин Максим (ЕГУ)
2 место — Скрыпкин Ярослав (ЛГПУ)
Армспорт (юноши до 60 кг):
1 место — Гусейнов Газанфар (ЕГУ)
2 место — Полосин Максим (ЕГУ)
3 место — Исмаилов Равшан (ЕГУ)
Армспорт (юноши до 65 кг):
1 место — Артуганов Пётр (РАНХиГС)
2 место — Лебедев Юрий (ЕГУ)
3 место — Попов Данил (ЕГУ)
Армспорт (юноши до 70 кг):
1 место — Артуганов Пётр (РАНХиГС)
2 место — Грунау Герман (ЛГТУ)
3 место — Лосев Максим (ЛГПУ)
Армспорт (юноши до 75 кг):
1 место — Сергеев Дмитрий (РАНХиГС)
2 место — Хаустов Дмитрий (ЕГУ)
3 место — Руднев Илья (РАНХиГС)
Армспорт (юноши до 80 кг):
1 место — Викулин Михаил (ЛГТУ)
2 место — Меренков Ярослав (ЕГУ)
3 место — Лыков Дмитрий (ЛГПУ)
Армспорт (юноши до 90 кг):
1 место — Трубицын Дмитрий (ЛГПУ)
2 место — Викулин Михаил (ЛГТУ)
3 место — Копич Захар (ЛГТУ)
Армспорт (юноши свыше 90 кг):
1 место — Трубицын Дмитрий (ЛГПУ)
2 место — Бурлаков Никита (ЛГТУ)
3 место — Сидоров Алексей (ЛГПУ)
Баскетбол:
Юноши:
1 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского
2 место — Липецкий государственный технический университет
3 место — Липецкий металлургический колледж
Девушки:
1 место — Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
2 место — Липецкий государственный технический университет
3 место — Липецкий металлургический колледж
Настольный теннис:
Парни:
1 место — Гулевский Андрей (ЕГУ)
2 место — Лазарев Владимир (ЕГУ)
3 место — Боровихин Игорь (ЛГПУ)
Девочки :
1 место — Жирякова Ольга (ЛГТУ)
2 место — Михеева Екатерина (ЕГУ)
3 место — Ковалëва Светлана (ЛМсК)
Командный зачет:
1 место — Елецкий государственный университет
2 место — Липецкий государственный технический университет
3 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского
Волейбол:
Юноши:
1 место – Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского
2 место – Липецкий государственный технический университет
3 место – Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина
Девушки:
1 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского
2 место — Российская академия народного хозяйства и государственной службы
3 место — Липецкий государственный технический университет
Мини-футбол:
1 место — Липецкий государственный технический университет
2 место — Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий
3 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина
Перетягивание каната:
1 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского
2 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина
3 место — Липецкий государственный технический университет
Гиревой спорт:
Весовая категория 63 кг:
1 место — Кузнецов Д. (ЕГУ)
2 место — Троекашин С. (ЛГТУ)
3 место — Пикалов И. (ЕГУ)
Весовая категория 68 кг:
1 место — Олимбеков М. (ЕГУ)
2 место — Карачаров Д. (Грязинский техколледж)
3 место — Чекрыжов И. (ЕГУ)
Весовая категория 73 кг:
1 место — Серегин И. (ЕГУ)
2 место — Джаландришвили О. (ЛГТУ)
3 место — Пикалов И. (ЕГУ)
Весовая категория 78 кг:
1 место — Полосин Е. (ЕГУ)
2 место — Гришин А. (ЕГУ)
3 место — Хожиев А. (ЕГУ)
Весовая категория 85 кг:
1 место — Туленинов А. (ЕГУ)
2 место — Мочалов И. (ЕЖТЭиС)
3 место — Рожко Н. (ЕГУ)
Весовая категория свыше 85 кг:
1 место — Смагарев Н. (РОСНОУ)
2 место — Фарахов В. (ЕГУ)
3 место — Бураков Ал. (ЛГТУ)
Аэробика:
Степ-аэробика:
1 место — Липецкий государственный технический университет
2 место — Липецкий металлургический колледж
Фитнес-аэробика:
1 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина
2 место — Российская академия народного хозяйства и государственной службы
Хип-хоп:
1 место — Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий
2 место — Усманский многопрофильный колледж
Трофи:
1 место — Косенков Данил Викторович (ЛГПУ)
2 место — Максимова Дарья Руслановна, Рязанова Валерия Сергеевна (ЕГУ)
3 место — Кумановская Екатерина Владимировна (ЛГПУ)
Мухова Анна Владимировна (ЕГУ)
Быстрые шахматы:
Командный зачëт:
1 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина
2 место — Липецкий государственный технический университет
3 место — Елецкий филиал Российского нового университета
Юноши:
1 место — Зайцев Сергей (РосНОУ)
2 место — Павлов Андрей (ЛГПУ)
3 место — Грачев Андрей (ЕГУ)
Девушки:
1 место — Атабекян Гоар (ЕГУ)
2 место — Микаэлян Рузанна (ЛГПУ)
3 место — Кузнецова Кристина (ЛГТУ)
Плавание:
Командный зачёт:
1 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского
2 место — Липецкий государственный технический университет
3 место — Российская академия народного хозяйства и государственной службы
Юноши:
1 место — Бочарников Михаил (ЛГПУ)
2 место — Клименищев Вадим (ЛГПУ)
3 место — Величко Даниил (ЛГТУ)
Девушки:
1 место — Строителева Дарья (ЛГПУ)
2 место — Попова Кристина (РАНХиГС)
3 место — Фомина Ирина (ЕГУ им. И.А. Бунина)
Силовое многоборье:
Командный зачёт:
1 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского
2 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина
3 место — Липецкий государственный технический университет
Юноши:
1 место — Бурняшев Александр (ЕГУ)
2 место — Фарафонов Денис (ЛГПУ)
3 место — Некрасов Даниил (ЛГПУ)
Девушки:
1 место — Круглова Елизавета (ЛГТУ)
2 место — Лимонтьева Наталья (ЛГТУ)
3 место — Кутногорская Милена (ЛГПУ)
Компьютерный спорт:
DOTA 2:
1 место — Липецкий государственный технический университет
2 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского
3 место — Грязинский технический колледж
FIFA 22:
1 место — Липецкий государственный технический университет
2 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина
3 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского
CS:GO:
1 место — Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского
2 место — Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина
3 место — Елецкий филиал Российского нового университета