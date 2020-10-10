В Липецкой области женщину обвиняют в краже детской коляски из торгового центра. Просто посадила в нее сына и вышла

Отделом дознания ОП № 7 УМВД России по г. Липецку окончено расследование уголовного дела по обвинению 26-летней уроженки Чаплыгинского района Липецкой области в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В июле 2020 года обвиняемая вместе с малолетним сыном находилась в торговом центре, расположенном по улице Стаханова в Липецке. Ее внимание привлек магазин по продаже детских товаров. В коридоре около магазина находились детские коляски. Осмотрев товар, гражданка выбрала прогулочную коляску бирюзового цвета. Денег на ее приоретение не было, и она решила ее похитить. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, женщина посадила в коляску своего сына и, делая вид, что коляска принадлежит ей, покинула торговый центр.

Сумма похищенного составила 8 900 рублей. В совершении преступления обвиняемая раскаялась и добровольно выдала похищенное имущество.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.