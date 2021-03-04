В России Международный женский день 8 Марта – это праздник всех женщин, а их в Липецкой области по последним данным более 618 тыс. человек, или 54% общего числа ее жителей. Большая часть женского населения проживает в городской местности – 405 тысяч. Такие цифры приводит Липецкстат.

Численность женщин превышает численность мужчин на 97 тыс. человек. На каждую тысячу мужчин приходится 1187 женщин.

В городской местности соотношение полов характеризуется большим, чем в сельской местности превышением женского населения (1222 и 1125 женщин на 1000 мужчин соответственно). Другая ситуация наблюдается по возрастным группам: на тысячу мужчин в возрасте моложе трудоспособного приходится 951 женщина, в трудоспособном возрасте – 903. Значительное преобладание женского населения отмечается в группе «старше трудоспособного возраста» (2442), одной из причин является более высокая продолжительность жизни у женщин. В Липецкой области в среднем женщины живут 78 лет, мужчины – 68 лет.

Прекрасная половина стала старше – средний возраст женщин увеличился с 43 лет в 2010 году до 44 в 2019 году. При этом горожанка на 2 года моложе женщины, проживающей в сельской местности.

Материнство – один из важнейших этапов в жизни женщины. В области по последним данным насчитывалось более 254 тыс. женщин в репродуктивном возрасте (15-49 лет), что составляет 41% от общей их численности. При этом ежегодно их становится меньше (за последние 4 года снижение со-ставило более 9 тысяч). В 2020 году появилось на свет 9,4 тыс. младенцев, среди них 4,5 тыс. девочек.

На каждую сотню мальчиков родилась 91 девочка.

Непосредственно в Международный женский день 8 Марта в прошлом году родилось 5 девочек. В сравнении с данными Всероссийской переписи населения 2010 года уровень рождаемости снизился с 10,9 до 8,3 родившихся на 1000 человек населения. Средний возраст мам с каждым годом увеличивается и составляет в 2020 го-ду 29 лет, тогда как в 2010 году – 27 лет, что связано с желанием женщин получить образование и применить его на практике, достичь карьерного ро-ста, что отодвигает рождение детей на второй план.

Всероссийская перепись населения, которая пройдет в сентябре 2021 года, даст возможность получить демографические данные, которые невозможно узнать из текущей статистики: число семей с детьми и их количество, число рожденных детей у женщин и т.д.

Женщины – это большая часть студенчества. Сегодня в высших учебных заведениях области обучается 11,4 тыс. девушек, что составляет 57% от числа всех студентов. В образовательных учреждениях среднего профессионального образования обучается 10,6 тыс. девушек или 44% от числа обучающихся.

В структуре занятого в экономике населения удельный вес специалистов с высшим образованием среди работающих женщин составил 36%, со средним профессиональным образованием – 33%, тогда как у мужчин – соответственно 24% и 28%.

Представительницы «прекрасного пола» участвуют практически во всех видах экономической деятельности. По последним данным более 280 тыс. женщин были заняты в экономике области (49% общего числа занятых). В структуре занятости женский труд преобладает в образовании (85%), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (84), оптовой и розничной торговле (71%). Среди руководителей доля женщин составила 50%.

В сфере предпринимательства заняты 10,5 тыс. женщин, из них 60% возраста 30-49 лет, 21% – 50-59 лет, 10% – молодые женщины до 30 лет.

Наиболее привлекательной для представительниц прекрасного пола среди других видов экономической деятельности является сфера торговли.

Указанным видом деятельности занимаются почти 5,5 тыс. женщин или 53% занятых предпринимательской деятельностью.