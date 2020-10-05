В Липецкой областибудут судить 19-летнего парня за изнасилование школьницы

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области завершено следствие в отношении 19-летнего фигуранта, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенных с угрозой убийством по отношению к потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По данным следствия, 10 апреля 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие к 13-летней школьнице, совершив действия сексуального характера.

Воспользовавшись тем, что знакомые, в компании которых гуляла несовершеннолетняя, разошлись по домам, напал на школьницу, ударив её сзади по голове. Угрожая изнасилованием, фигурант стал удерживать упавшую школьницу на земле, совершив действия сексуального характера. Однако ей удалось вырваться, и направиться в сторону дома. По дороге фигурант, преследуя пытавшуюся от него скрыться школьницу, предпринимал несколько попыток подавить её сопротивление, нанося ей удары тупыми твердыми предметами по голове. Однако несовершеннолетней удалось добраться до дома подруги. С черепно-мозговой травмой потерпевшая была госпитализирована, в настоящее время её жизнь вне опасности.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. К его доводам следствие отнеслось критически и опровергло собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и выводы судебных экспертиз. На основании собранных доказательств фигуранту предъявлено обвинение, и материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.