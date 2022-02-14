В Липецкой областной клинической больнице (ЛОКБ) операции на сонной артерии делают с 2001 года. В ЛОКБ для этого есть необходимое современное высокотехнологичное оборудование. В год в больнице проводится около 50 таких операций.

Но в 2021 году врачи Липецкой областной клинической больницы провели уникальную операцию по удалению тромба из сонной артерии. Впервые пациентом стал тридцатилетний мужчина.

На головные боли мужчина начал жаловаться еще прошлой весной. Липчанина обследовали в отделении неврологии ЛОКБ и выявили тромб сонной артерии. Данное состояние могло привести к острому нарушению мозгового кровообращения, параличу и даже к смерти пациента, так как сонные артерии являются главными сосудами, по которым кровь поступает в головной мозг.

В неврологическом отделении ЛОКБ данному пациенту была проведена экстренная операция, которая длилась сорок минут и проходила под общим наркозом. Через разрез на шее ниже места образования тромба сосудистый хирург ввел зонд, с помощью которого захватил и извлек тромб. Необходимо было также тщательно удалить все частички тромба, чтобы они с кровотоком не попали в головной мозг. После удачного завершения операции Максиму было проведено необходимое послеоперационное лечение.

По словам врачей, сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Через полгода он сможет вернуться к работе, но еще год он будет находиться под наблюдением врачей, проходить регулярные обследования.

В ЛОКБ работают опытные сосудистые хирурги, которые ежедневно спасают здоровье и жизнь пациентов.

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