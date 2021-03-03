В Липецкой областной клинической инфекционной больнице с 1 марта 2021 года начал работу кабинет компьютерной томографии. Он расположен в модульном строении, находящемся на территории медицинской организации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Томограф и модуль закуплены и смонтированы за счет средств благотворительного фонда «Милосердие» ПАО «НЛМК».

Модуль соединен переходной галереей с основным зданием ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница», что обеспечивает возможность удобного доступа пациентов на КТ-исследование из отделений стационара, а также из приемного отделения.

В новом компьютерном томографе реализованы самые современные технологии сканирования. Оборудование обладает повышенной производительностью и безопасностью. Все это позволяет обеспечить высокую пропускную способность пациентов, а благодаря специальным педиатрическим протоколам – производить обследование детей.

80-рядная детекторная система сканера предназначена для полного объемного сканирования тела пациента, а также дает возможность настройки 160 срезов. Широкая апертура гентри – до 78 см и грузоподъемность стола до 220 кг открывают возможности диагностики для пациентов с большой массой тела.

Специальные опции и протоколы программного обеспечения позволяют автоматическое регулирование экспозиции, которое обеспечивает невысокую дозу облучения пациентов и оптимальное качество изображения. Сканирование происходит в режиме реального времени, что дает возможность практически сразу оценивать результат.

В настоящее время томограф используется для диагностики поражения легких у больных новой коронавирусной инфекцией.