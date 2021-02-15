В Липецком филиале РАНХиГС запустили новый проект – лекторий «Public talk», что буквально переводится как «разговор на публике».

Новый проект – это современный формат публичных встреч и интервью с известными людьми. Он ставит своей целью активизацию и развитие научно-просветительской и образовательной деятельности, распространение прогрессивных знаний, интеллектуальных идей, интенсификацию обмена ими и обсуждение актуальных социально-экономических, политических, научных, культурных и экологических событий.

Лекторий проводится два раза в месяц для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, студентов колледжей, техникумов и вузов Липецкой области, и, конечно, для вольных слушателей.

Спикером может быть общественный деятель, профессор-искусствовед, спортсмен или врач-диетолог. Тематика публичных выступлений разнообразна. У зрителей всегда есть возможность вести диалог с ведущими встречи и задавать им любые вопросы.

18 февраля, в 14.00 часов, в актовом зале Липецкого филиала РАНХиГС состоится первое мероприятие Лектория. Его посвятят туристическим маршрутам Липецкой области.

В качестве спикеров выступят инициаторы и создатели проекта #Путешествуйдома»:

Кристина Николаевна Наролина – начальник управления культуры и туризма Липецкой области.

Сергей Авилов – известный фотохудожник, владелец фотостудии Door28, рекламный продюсер.

Людмила Уваркина – ведущая программы «#Путешествуйдома», вместе со съемочной группой.