На заседании координационного совета ГУ – Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования РФ, прошедшего 12 марта 2021 года, были подведены итоги работы за 2020 год, а также поставлены задачи на 2021 год.

Показатели бюджета регионального отделения по доходам за отчётный период исполнены на 102,2% от утверждённых плановых ассигнований и на 103,5% доходов 2019 года.

По состоянию на отчетную дату на учёте в региональном отделении состояло почти 24,3 тыс. страхователей. Численность работающих в 2020 г. выросла на 0,1% и достигла 333,7 тыс. человек.

В 2020 году начисленные страховые взносы по 125-ФЗ по сравнению с 2019 годом возросли на 3,6%. Наибольший удельный вес – 60,3% имеют предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам, в т. ч ОАО «НЛМК» – 41%.

В целях укрепления платежной дисциплины одним из приоритетных направлений деятельности регионального отделения продолжает оставаться работа с просро-ченной задолженностью по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Также к числу приоритетных направлений работы регионального отделения в минувшем году были отнесены: профилактика производственного травматизма за счёт финансирования страхователей на мероприятия по охране труда; комплексная реабилитация пострадавших на производстве и возвращение их к трудовой деятельности.

Для повышения доступности услуг Фонда социального страхования наряду с сервисами личных кабинетов функционировало мобильное приложение «Социальный навигатор». В настоящее время приложение активно развивается и в скором времени станет удобным путеводителем по услугам Фонда в зависимости от жизненной ситуации.

Кроме того, одним из значимых направлений деятельности Липецкого регионального отделения Фонда является реализация задач по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортным лечением. В минувшем году Липецкому региональному отделению на обеспечение инвалидов ТСР из федерального бюджета было выделено 235,0 млн рублей.

Большой объём работ был проведён специалистами Отделения по назначению и выплате различных пособий застрахованным гражданам, а также медицинским работникам, которые оказывали помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией (covid-19).

Основными направлениями деятельности регионального отделения в 2021 г. по-прежнему являются: совершенствование процессов предоставления услуг на базе цифровых технологий, повышение качества их оказания населению, клиентоориентированность и реализация цифровых проектов Фонда социального страхования РФ.