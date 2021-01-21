Первая поправка в бюджет-2021 связана с участием Липецка в нацпроекте «Экология»

Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета парламентарии рассмотрели первый в этом году пакет поправок в бюджет города. Администрация предлагает за счет остатков средств на счетах бюджета, увеличить расходы казны на 7,5 млн рублей.

Как доложила главный финансист мэрии Татьяна Григорова, эти средства планируется направить на проведение проектных и изыскательских работ по строительству и реконструкции городских очистных сооружений МУП «ЛиСА».

– Данная корректировка продиктована необходимостью скорейшего проведения торгов на проектные работы по строительству и реконструкции городских очистных с целью подачи заявки в Министерство природных ресурсов и экологии на получение средств из федерального бюджета. Цена вопроса около 2 миллиардов рублей, – отметила Татьяна Григорова.

На проектные и изыскательские работы необходимо 70 млн рублей, из них 62,5 млн потребуется в 2022 году, которые предлагается перераспределить с других расходных статей. После подготовки проекта администрация планирует заявиться в федеральный бюджет не только на выполнение строительно-монтажных работ, но и на возврат затрат по разработке проекта.

Депутаты поинтересовались сроками начала реализации проекта. По словам Татьяны Григоровой, строительно-монтажные работы начнутся уже в 2022 году, и в 2023-м закончатся.

– По сравнению с той ситуацией, которая сейчас существует на «ЛиСА», насколько она улучшится после реконструкции? – спросил депутат по округу №19 Николай Двугрошев.

– Если сравнивать с сегодняшней ситуацией, на «выходе» мы получим снижение выбросов дурно-пахнущих веществ ориентировочно на 20 тонн в год, мы получим качество очищенной сточной воды максимально приближенное к предельно допустимой концентрации, решим проблему утилизации и обработки осадка. Это в целом позволит существенно улучшить экологическую обстановку в районе поселка ЛТЗ, – сообщил директор МУП «Липецкая станция аэрации» Алексей Комаров.

– То есть те запахи, которые сейчас там присутствуют, после успешной реализации проекта – ощущаться не будут? – уточнил Николай Двугрошев у директора «ЛиСА». Парламентарий получил утвердительный ответ.

В результате вносимых изменений доходная часть бюджета не затрагивается и останется в утвержденных параметрах – 11,4 млрд. рублей, расходы вырастут в этом году на 7,5 млн и составят 11,6 млрд. рублей.

Окончательное решение по изменениям в бюджет города депутаты примут на ближайшей сессии 26 января.