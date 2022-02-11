В Липецком горсовете в формате «депутатского часа» парламентариям представили программу комплексного благоустройства дворовых территорий Липецка «Мой двор».

Глава города Евгения Уваркина рассказала о финансировании программы, критериях выбора и этапах ее реализации. Основными критериями отбора дворов стали софинансирование жителями 1% работ, принятие на баланс оборудования и договор на содержание благоустроенной территории.

Вместе с депутатами в мэрии отобрали потенциальные 50 дворов, которые будут комплексно отремонтированы в этом году. На это выделяется около 200 млн рублей — по 5 млн на каждый избирательный округ. В марте на сессии горсовета программу «Мой двор» утвердят депутаты, будут выделены средства, а в июне начнутся работы. До этого, по словам мэра, проведут социологические опросы среди жителей, что нужно сделать во дворах, а молодые архитекторы разработают дизайн-проекты благоустройства, которые согласуют с жителями.

Евгения Уваркина отметила, что очень важная составляющая программы — готовность жителей взять на баланс оборудование, а УК — содержать благоустроенную территорию. Стратегия мэрии — 1 ТОС- 1 двор — 1 УК.

— Если выполнять ряд мероприятий во дворе, то территория будет благоустроенной в течение 6-10 лет. Считаю, что мы должны идти туда, где есть готовность жителей, и готовность управляющей компании. К средствам и инвестициям, которые мы будем направлять на создание территории, будет бережное отношение. И это очень важно! — отметила Евгения Уваркина. — Жителям не должно быть все равно, что разрушаются их площадки, и мы должны вместе формировать эту культуру.

У депутатов было много вопросов по реализации программы, но формат «депутатского часа» не позволяет охватить все. Среди прочих, депутатов интересовали планы по благоустройству частного сектора. У многих парламентариев в округе таких улиц большинство. Будет ли там подобная программа?

Евгения Уваркина заверила, что в этом году проблемы благоустройства частного сектора будут решаться в рамках программы «Комфортная городская среда». Но в перспективе будет также разработана отдельная программа благоустройства частного сектора.

Кроме того, депутатов волновало то, как будут реализованы наказы избирателей, собранные в 2021 году в рамках действовавших городских программ по благоустройству? Мэр уточнила, что лавочки, ограждения и урны могут поставить УК, остальные виды работ будут выполнены в рамках программы «Мой двор».

— Вопросы по благоустройству дворов депутатам задают сами жители. Это хорошая программа. Депутатский корпус включается в нее. Мы за то, чтобы у нас были благоустроенные дворы, чтобы были современные детские площадки. Вопрос только в том, чтобы технически быть готовыми к ее реализации. Губернатор поставил задачу по усилению контроля со стороны фракции «Единая Россия» программ, которые реализуются в городе. Программа новая, деньги большие выделяются. Фракция горсовета будет контролировать все стадии работ, — подвел итог обсуждению спикер горсовета Александр Афанасьев.