В Липецком филиале РАНХиГС стартовал новый проект: лекторий «Public Talk». Это современный формат публичных встреч, который даёт уникальную возможность задать вопросы известным личностям, высказать мнение по актуальным проблемам и предложить свои идеи и проекты.

Тема первого лектория в формате паблик-ток – «Туристические маршруты Липецкой области». Развитие внутреннего туризма имеет важнейшее значение для экономики региона. Особенно важно учитывать мнение креативной и яркой молодежи, которая готова предложить свои идеи и проекты в данной сфере.

В качестве спикеров выступили:

Кристина Николаевна Наролина – начальник управления культуры и туризма Липецкой области.

Сергей Авилов – известный фотохудожник, владелец фотостудии Door28, рекламный продюсер.

Людмила Уваркина – ведущая программы «#Путешествуйдома».

Съемочная группа проекта «#Путешествуйдома»:

Никита Долматов – режиссёр.

Валерий Лапшов – оператор-постановщик.

Анатолий Хожайнов – телеведущий, сценарист программы.

Гостями мероприятия стали студенты и преподаватели вузов, колледжей Липецкой области, также мероприятие посетили представители бизнес-сообщества, общественные деятели и вольные слушатели.

Поговорили о проблемах развития внутреннего туризма, о формировании туристической инфраструктуры, обсудили проекты и готовые предложения. Особое внимание получил проект #Путешествуйдома. Съемочная группа проекта поделилась впечатлениями, рассказали как пришла идея создания проекта, каким образом строились туристические маршруты.

«Мы хотели интересно, вкусно, сочно и как-то нетривиально рассказать и показать то или иное место в Липецкой области. Главной задачей было не превратиться из классного трэвел-шоу в нафталиновую экскурсию», – рассказал сценарист проекта Анатолий Хожайнов.

Кристина Наролина рассказала о перспективах развития туристической сферы в области, и предложила участникам поделиться своим мнением в решении проблемы привлекательности Липецкой области, как туристического объекта.

«Наш турист очень помолодел. Все больше молодых людей интересуются местными туристическими объектами. Поэтому тема актуальна. Отлично, что по всем предложенным идеям мы уже ведем работу! Значит, мы смотрим в одном направлении и выбрали правильный путь. Мы всегда открыты к новым предложениями и совместной работе с креативной и инициативной молодежью», – отметила Кристина Николаевна.

Ведущая проекта Людмила Уваркина поделилась своими впечатлениями о проекте #Путешествуйдома. Людмила испытала на себе все способы туристического отдыха, начиная от купания в живительных источниках до сплава на байдарках, серфинга и путешествии на воздушном шаре.

«Самое большое богатство нашей области – это удивительные люди, жители региона, увлеченные идеями сохранения исторического наследия наших предков. Во всех районах области нас так по-доброму встречали, рассказывали о достопримечательностях, интересных местах, угощали чаем», – рассказала Людмила Уваркина.

Рассказывая о своём участии в трэвел шоу, каждый из участников создал яркий пазл того, как складывался этот проект и сколько сил и души каждого из них в нем. Результат впечатляет: 3 месяца съёмок, 3 месяца монтажа в «спартанских условиях под подушкой и одеялом» (как отметил Никита Долматов ).

Зрители получили готовый туристический маршрут по 70 уникальным местам Липецкого края, про большую часть из которых до этого проекта трудно было найти информацию даже в интернете, 8 двадцатиминутных выпусков передач, тысячи просмотров на ютубе, тысячи лайков и восторженных комментариев.

Два с половиной часа встречи пролетели незаметно. Подводя итог, руководитель «PublicTalk», Евгения Коротаева ещё раз призвала собравшихся посмотреть все выпуски #путешествуйдома и поделиться ими с друзьями:

«Обязательно посмотрите! Готовые маршруты для ваших путешествий по Липецкой земле. А ещё лучше собирайте компанию и отправляйтесь по предложенным локациям, чтобы самостоятельно убедиться в красоте нашего края. Благодарим спикеров и гостей! А скоро мы анонсируем тему второго лектория и представим нашего нового гостя!».

Уже на первой встрече организаторы проекта заложили традицию дарить всем выступающим памятные пряники с логотипом лектория «PublicTalk», которые, как нам кажется, наши гости не захотят съесть, а сохранят, как приятное воспоминание о дружеской встрече в стенах Президентской академии.