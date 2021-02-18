В Липецком областном краеведческом музее подвели итоги археологического сезона 2020 года. Организаторами выступили: управление культуры и туризма Липецкой области, Липецкий областной краеведческий музей и группа компаний «Черноземье».

С приветственным словом к собравшимся обратилась Анжелика Русакова, заместитель начальника управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области.

– В 2020 году был реализован масштабный волонтёрский проект по сохранению объекта «Поселение Ссёлки – 11». В нём участвовали свыше сотни молодых людей – студентов Липецкого государственного педагогического университета имени Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского. В этом году работа по сохранению археологического наследия будет продолжена.

Председатель региональной научной общественной организации «Археологические исследования» Роман Смольянинов рассказал об интересных находках прошлого года и подробно остановился на федеральных грантах: «По следам древних поселений» и «Древнейшим городищам Липецкой области – быть». Он отметил, что совместно с сотрудниками Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области были обследованы тридцать пять объектов и составлены современные планы всех территорий.

Археологи группы компании «Черноземье» презентовали новые выпуски журналов «Археологические исследования в Центральном Черноземье 2019», «Археологическое наследие» и открыли выставку «На страже истории».

Липчанам представили материалы, обнаруженные на трёх памятниках: участке будущего здания ЗАГС в Лебедяни, поселении в деревне Ясенок Измалковского района и поселении села Яблоново Краснинского района, сообщили в Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области.