Аудиогиды о 40 лучших экспонатах Липецкого областного краеведческого музея теперь доступны посетителям. Прослушать истории можно двумя способами — в музее, с помощью QR-кода, или на сайте проекта Минкульта Artefact.

«Использование мультимедийных и цифровых технологий в культуре делает ее достояние еще доступнее. А участие Липецкого областного краеведческого музея в проекте Минкульта — прекрасная возможность приобщиться к наследию нашей страны. В проекте размещены истории самых интересных экспонатов из музеев со всей России, возможность узнать о них из любой точки мира — неоценимый вклад в развитие нашего общества», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В коллекцию с аудиогидами попали отпечаток руки Петра I, который гости Липецкого курорта увозили домой на память об отдыхе, Евангелие, переданное Петром I Лебедянскому монастырю, ключ от одной из дверей Рейхстага, пейзаж Айвазовского.

Информация о них доступна и в формате аудиозаписи, и в формате текста. У проекта Artefact есть также приложения для мобильных телефонов.