ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» получил инновационный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) экспертного класса для новорожденных, в том числе недоношенных детей. Его стоимость составила более 8 млн. руб. областного бюджета.

Данное оборудование установлено в отделении интенсивной терапии и реанимации новорожденных ГУЗ «ЛОПЦ».

Новый аппарат позволяет проводить абсолютно все актуальные методы респираторной поддержки новорожденным детям — от минимально инвазивного до самого условно агрессивного, в тех случаях, когда это необходимо. При этом аппарат интеллектуально меняет режимы в зависимости от состояния новорожденного, вес которого может составлять от 300 граммов.

Также аппарат ИВЛ позволяет осуществлять все режимы на одном аппарате без смены контуров и трубок, что очень важно для малышей с экстремально низкой массой тела.

Стоит отметить, что ежегодно в ГУЗ «ЛОПЦ» рождается на свет порядка 300 малышей с различными дыхательными нарушениями, которым требуется искусственная вентиляция легких. Такие детимогут находиться на искусственной вентиляции легких месяц и даже больше, в зависимости от веса ребенка и срока беременности. Поэтому аппараты ИВЛ перинатальному центру были крайне необходимы.

Новейшая система искусственной вентиляции легких — этоеще один шаг к повышению эффективности оказания медицинской помощи недоношенным детям. Год от года этот показатель в нашем регионе растет. С 2018 года средняя длительность пребывания новорожденных в реанимации сократилось на 20 %.

Необходимо отметить, что внедрение новых методов диагностики и лечения, поступление современного оборудования, создание комфортных условий для маленьких пациентов при получении медицинской помощи являются приоритетными векторами развития детского здравоохранения.