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В Липецком облсовете грядут кадровые перестановки

5 минут назад
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Соответствующие заявления сегодня рассмотрел комитет по государственному устройству и местному самоуправлению.

Так, депутат Ольга Корвякова подала заявление об освобождении ее от осуществления депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе. Напомним, она избрана по одномандатному избирательному округу № 13, куда входят Добровский и часть Липецкого района. При этом Ольга Викторовна остается на посту заместителя председателя комитета по вопросам АПК и земельных отношений.

Еще один депутат облсовета Татьяна Тинькова от избирательного округа № 24 (Краснинский, Становлянский и часть Задонского района) написала заявление об освобождении ее от должности заместителя председателя комитета по социальным вопросам.
Кроме того, комитет рассмотрел вопрос о регистрации нового депутатского объединения “Депутаты Липецка”. Его создали парламентарии Иван Косилов и Юрий Логинов, которые ранее вышли из фракции КПРФ.

Окончательное решение по данным вопросам и новые кандидатуры представят на сессии облсовета 31 марта.

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