Сегодня на комитете по государственному устройству и местному самоуправлению депутаты рассмотрели федеральный законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Документ, принятый в Государственной Думе в первом чтении, предусматривает введение одноуровневой системы организации самоуправления на местах.

Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.

— При изучении этого законопроекта мы обменивались мнениями и обсуждали его с другими регионами. Это и Татарстан, и Пермский край, и Челябинская область. Среди них есть те, кто уже реализует процесс выстраивания одноуровневой системы местного самоуправления. И они делятся своим опытом, — рассказала председатель комитета по государственному устройству и местному самоуправлении. Екатерина Хрусталёва. — Хотелось бы подчеркнуть, в ходе этой реформы мы не лишимся местной власти. У нас в районах есть сельские администрации, они статут территориальном центром муниципальной власти на местах. Другими словами, наши опытные главы останутся в системе муниципальной власти. Более того, им больше не придется заниматься ведением бухгалтерии и решением юридических вопросов, а значит больше будет времени для работы с жителями. А дотационные местности при одноуровневой системе местного самоуправления получат возможность развиваться, участвовать в региональных и федеральных программах.

Ко второму чтению законопроекта в Государственной Думе комитетом по государственному устройству и местному самоуправлению облсовета подготовлен ряд поправок. Можно отметить, обязательность существования в городских и муниципальных округах контрольно-счётного органа муниципального образования, отнесение территориального общественного самоуправления к формам участия населения в осуществлении местного самоуправления. Также парламентарии поддержали предложение Ассоциации «Совета муниципальных образований Липецкой области» о подготовке советами муниципальных образований ежегодного доклада о состоянии местного самоуправления в регионах.

В ходе их обсуждения против выступили депутаты от фракции КПРФ. По их мнению, документ не прошёл широкого публичного обсуждения, и они концептуально не поддерживают законопроект. Вместе с тем коммунисты не предложили никаких поправок.

— Мы провели целый ряд совещаний, встреч с главами районов, сельских поселений, местными депутатами, а также вместе с Ассоциацией муниципальных образований, куда входят представители всех районов, чтобы выработать механизмы реализации новых федеральных норм. Одна из главных задач на сегодня, чтобы главы сельских поселений остались востребованными в муниципальной власти, — сказал председатель облсовета Дмитрий Аверов.