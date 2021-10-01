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Сегодня на первой сессии депутаты утвердили персональный и количественный состав профильных комитетов облсовета и комиссии по депутатской этике и соблюдению регламента. Также избрали их председателей и заместителей.

Состав комитетов определялся исходя из пожеланий самих депутатов. Председатели комитетов и заместители были выбраны на сессии тайным голосованием с использованием электронной системы.

Комитет по законодательству и правовым вопросам в количестве 7 депутатов:

Фролов Андрей Борисович – председатель;

Сериков Владимир Витальевич – заместитель;

Копылова Татьяна Сергеевна;

Путилин Павел Иванович;

Толстопятов Максим Владимирович;

Шама Елена Анатольевна;

Шкатов Анатолий Павлович.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению в количестве 11 депутатов:

Хрусталева Екатерина Петровна – председатель;

Соловьева Юлия Валерьевна – заместиетль;

Анутов Равиль Мухаммеджанович;

Богодухов Владимир Иванович;

Дуев Максим Викторович;

Качарин Станислав Сергеевич;

Пикалов Виталий Иванович;

Сухоруков Геннадий Николаевич;

Токарев Сергей Владимирович;

Ушаков Александр Владимирович;

Шама Елена Анатольевна.

Комитет по экономике в количестве 16 депутатов:

Митрохина Ольга Николаевна – председатель;

Токарев Сергей Владимирович – заместитель;

Анутов Равиль Мухаммеджанович;

Архипенко Владимир Александрович;

Богатиков Борис Васильевич;

Быковских Николай Иванович;

Еремеев Дмитрий Николаевич;

Корвякова Ольга Викторовна ;

Косилов Иван Александрович;

Кавджарадзе Максим Геннадьевич;

Крутских Геннадий Николаевич;

Ларин Дмитрий Анатольевич;

Тинькова Татьяна Алексеевна;

Толстопятов Максим Владимирович;

Ушаков Александр Владимирович;

Хромовская Валентина Евгеньевна.

Комитет по социальным вопросам в количестве 20 депутатов:

Ксенофонтова Лариса Васильевна – председатель;

Тинькова Татьяна Алексеевна – заместитель;

Атаманенко Александр Петрович;

Богатиков Борис Васильевич;

Долгих Ирина Николаевна;

Енютин Олег Вячеславович;

Качарин Станислав Сергеевич;

Копылова Татьяна Сергеевна;

Кавджарадзе Максим Геннадьевич;

Крутских Геннадий Николаевич;

Ларин Дмитрий Анатольевич;

Логинов Юрий Вячеславович;

Митрохина Ольга Николаевна;

Павлов Дмитрий Валерьевич;

Пожидаев Сергей Александрович;

Путилин Павел Иванович;

Старцева Алина Владимировна;

Фурсова Анна Геннадиевна;

Хрусталева Екатерина Петровна;

Яськова Людмила Валерьевна.

Комитет по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений в количестве 6депутатов:

Пикалов Виталий Иванович – председатель;

Корвякова Ольга Викторовна – заместитель;

Атаманенко Александр Петрович;

Еремеев Дмитрий Николаевич;

Носов Олег Валентинович;

Сухоруков Геннадий Николаевич.

Комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи в количестве 12 депутатов:

Пожидаев Сергей Александрович – председатель;

Емельянов Анатолий Викторович – заместитель;

Архипенко Владимир Александрович;

Долгих Ирина Николаевна;

Ксенофонтова Лариса Васильевна;

Логинов Юрий Вячеславович;

Павлов Дмитрий Валерьевич;

Соловьева Юлия Валерьевна;

Старцева Алина Владимировна;

Фролов Андрей Борисович;

Фурсова Анна Геннадиевна;

Шкатов Анатолий Павлович.

Природоохранный комитет в количестве 9депутатов:

Яськова Людмила Валерьевна – председатель;

Быковских Николай Иванович – заместитель;

Косилов Иван Александрович;

Хромовская Валентина Евгеньевна;

Богодухов Владимир Иванович;

Носов Олег Валентинович;

Сериков Владимир Витальевич;

Дуев Максим Викторович;

Емельянов Анатолий Викторович;

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Комиссия по вопросам депутатской этики и соблюдению регламента в количестве 10депутатов:

Толстопятов Максим Владимирович – председатель;

Богодухов Владимир Иванович;

Копылова Татьяна Сергеевна;

Косилов Иван Александрович;

Ксенофонтава Лариса Васильевна;

Логинов Юрий Вячеславович;

Павлов Дмитрий Валерьевич;

Соловьева Юлия Валерьевна;

Хрусталева Екатерина Петровна; Яськова Людмила Валерьевна.