Сегодня на первой сессии депутаты утвердили персональный и количественный состав профильных комитетов облсовета и комиссии по депутатской этике и соблюдению регламента. Также избрали их председателей и заместителей.
Состав комитетов определялся исходя из пожеланий самих депутатов. Председатели комитетов и заместители были выбраны на сессии тайным голосованием с использованием электронной системы.
Комитет по законодательству и правовым вопросам в количестве 7 депутатов:
Фролов Андрей Борисович – председатель;
Сериков Владимир Витальевич – заместитель;
Копылова Татьяна Сергеевна;
Путилин Павел Иванович;
Толстопятов Максим Владимирович;
Шама Елена Анатольевна;
Шкатов Анатолий Павлович.
Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению в количестве 11 депутатов:
Хрусталева Екатерина Петровна – председатель;
Соловьева Юлия Валерьевна – заместиетль;
Анутов Равиль Мухаммеджанович;
Богодухов Владимир Иванович;
Дуев Максим Викторович;
Качарин Станислав Сергеевич;
Пикалов Виталий Иванович;
Сухоруков Геннадий Николаевич;
Токарев Сергей Владимирович;
Ушаков Александр Владимирович;
Шама Елена Анатольевна.
Комитет по экономике в количестве 16 депутатов:
Митрохина Ольга Николаевна – председатель;
Токарев Сергей Владимирович – заместитель;
Анутов Равиль Мухаммеджанович;
Архипенко Владимир Александрович;
Богатиков Борис Васильевич;
Быковских Николай Иванович;
Еремеев Дмитрий Николаевич;
Корвякова Ольга Викторовна ;
Косилов Иван Александрович;
Кавджарадзе Максим Геннадьевич;
Крутских Геннадий Николаевич;
Ларин Дмитрий Анатольевич;
Тинькова Татьяна Алексеевна;
Толстопятов Максим Владимирович;
Ушаков Александр Владимирович;
Хромовская Валентина Евгеньевна.
Комитет по социальным вопросам в количестве 20 депутатов:
Ксенофонтова Лариса Васильевна – председатель;
Тинькова Татьяна Алексеевна – заместитель;
Атаманенко Александр Петрович;
Богатиков Борис Васильевич;
Долгих Ирина Николаевна;
Енютин Олег Вячеславович;
Качарин Станислав Сергеевич;
Копылова Татьяна Сергеевна;
Кавджарадзе Максим Геннадьевич;
Крутских Геннадий Николаевич;
Ларин Дмитрий Анатольевич;
Логинов Юрий Вячеславович;
Митрохина Ольга Николаевна;
Павлов Дмитрий Валерьевич;
Пожидаев Сергей Александрович;
Путилин Павел Иванович;
Старцева Алина Владимировна;
Фурсова Анна Геннадиевна;
Хрусталева Екатерина Петровна;
Яськова Людмила Валерьевна.
Комитет по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений в количестве 6депутатов:
Пикалов Виталий Иванович – председатель;
Корвякова Ольга Викторовна – заместитель;
Атаманенко Александр Петрович;
Еремеев Дмитрий Николаевич;
Носов Олег Валентинович;
Сухоруков Геннадий Николаевич.
Комитет по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи в количестве 12 депутатов:
Пожидаев Сергей Александрович – председатель;
Емельянов Анатолий Викторович – заместитель;
Архипенко Владимир Александрович;
Долгих Ирина Николаевна;
Ксенофонтова Лариса Васильевна;
Логинов Юрий Вячеславович;
Павлов Дмитрий Валерьевич;
Соловьева Юлия Валерьевна;
Старцева Алина Владимировна;
Фролов Андрей Борисович;
Фурсова Анна Геннадиевна;
Шкатов Анатолий Павлович.
Природоохранный комитет в количестве 9депутатов:
Яськова Людмила Валерьевна – председатель;
Быковских Николай Иванович – заместитель;
Косилов Иван Александрович;
Хромовская Валентина Евгеньевна;
Богодухов Владимир Иванович;
Носов Олег Валентинович;
Сериков Владимир Витальевич;
Дуев Максим Викторович;
Емельянов Анатолий Викторович;
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Комиссия по вопросам депутатской этики и соблюдению регламента в количестве 10депутатов:
Толстопятов Максим Владимирович – председатель;
Богодухов Владимир Иванович;
Копылова Татьяна Сергеевна;
Косилов Иван Александрович;
Ксенофонтава Лариса Васильевна;
Логинов Юрий Вячеславович;
Павлов Дмитрий Валерьевич;
Соловьева Юлия Валерьевна;
Хрусталева Екатерина Петровна; Яськова Людмила Валерьевна.