Напомним, он установлен временно, с 9 марта по 9 сентября 2022 года. И касается выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков отметил, что все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.

Что касается, выдачи наличных, клиенты могут снять до 10000 долларов США, а остальные средства в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

«В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета, конвертация других валют в долларах США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи, — отметил Чебряков. — Получить валюту можно будет в кассе банка, граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах, все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт».

Кроме того, в липецком отделении Банка России отметили, что жители региона по-прежнему смогут открывать новые валютные счета и вклады. А вот снять с них средства можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

«Получить средства своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключений. Банком может требоваться несколько дней для того, чтобы привезти необходимую сумму наличной валюте в конкретное отделение», — резюмировал Дмитрий Чебряков.

В липецком отделении Банка России пояснили, как будет действовать новый порядок операций валютами

Напомним, он установлен временно, с 9 марта по 9 сентября 2022 года. И касается выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков отметил, что все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.

Что касается, выдачи наличных, клиенты могут снять до 10000 долларов США, а остальные средства в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

«В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета, конвертация других валют в долларах США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи, — отметил Чебряков. — Получить валюту можно будет в кассе банка, граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах, все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт».

Кроме того, в липецком отделении Банка России отметили, что жители региона по-прежнему смогут открывать новые валютные счета и вклады. А вот снять с них средства можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

«Получить средства своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключений. Банком может требоваться несколько дней для того, чтобы привезти необходимую сумму наличной валюте в конкретное отделение», — резюмировал Дмитрий Чебряков.