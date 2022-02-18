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18 февраля в Липецком региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации прошло заседание «Круглого стола» совместно с представителями общественных организаций инвалидов на тему «Электронные сертификаты для оплаты технических средств реабилитации».

Ранее граждане с инвалидностью могли либо получить средства реабилитации в Фонде социального страхования, либо приобрести необходимые изделия и подать документы на компенсацию. С внедрением электронного сертификата появилась возможность приобретать технические средства реабилитации самостоятельно.

Заместитель управляющего Татьяна Коровина рассказала участникам, что электронным сертификатом можно пользоваться как банковской картой и мгновенно оплачивать выбранный товар. Также собравшиеся узнали о том, как воспользоваться электронным каталогом и какие торговые точки уже реализуют товар с помощью электронных сертификатов.

В завершение встречи участники получили разъяснения по всем вопросам, возникшим в ходе мероприятия.