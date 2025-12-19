В липецком Прометее дети теперь смогут лечиться

В Прометее завершён капитальный ремонт лечебного корпуса, который долгие годы не функционировал. По инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова лагерь возрождается. Уже построены несколько новых корпусов, молодёжный центр, бассейн, реконструированы костровая и стадион.

В здании лечебного корпуса полностью заменили инженерные коммуникации, кровлю, оконные блоки и заново отделали внутри, оснастили современным оборудованием для оздоровления и профилактики.

«Мы создаём в регионе современные условия для отдыха и оздоровления детей. Обновлённый лечебный корпус в Прометее – это почти санаторий, который позволит школьникам не только интересно провести время, но и укрепить здоровье», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Трёхэтажное здание теперь включает кабинеты для различных видов массажа (механического, ручного, гидро, аэро), две соляные пещеры, кедровые бочки, тренажёрный зал, кабинет углекислых ванн и помещение для приготовления кислородных коктейлей.

Для детей разработаны специализированные оздоровительные программы, такие как «Щит Прометея» для часто болеющих и «Взгляд Прометея» для поддержки зрения. Последнее особенно актуально в условиях активного развития цифровых компетенций: в лагере регулярно проходят ИТ-форумы, а также создаётся фиджитал-центр.

В периоды, свободные от детских смен, корпус может использоваться для восстановления спортсменов после соревнований, что обеспечит круглогодичную загрузку объекта.