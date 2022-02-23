В результате проведения комплекса оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 51–летний житель областного центра. Имея в собственности дом в Липецком районе, он оборудовал его под «лабораторию» по выращиванию наркосодержащего растения. Для достижения большей урожайности, подозреваемый изучал специальную литературу по растениеводству, найденную в ходе следственных действий, занимался скрещиванием разных сортов конопли, применял различные минеральные и органические удобрения.

Готовый к употреблению наркотик хранился, разложенный по сортам, в стеклянных банках. Для упаковки разовых доз марихуаны мужчина использовал упаковочный материал, вакууматор и портативные весы.

В ходе проведения обыска оперативниками наркоконтроля обнаружено и изъято 327 пакетов с марихуаной, общей массой более 2,5 килограммов. Кроме того, оперативники нашли около 300 граммов частей наркосодержащих растений, не дошедших до конечной стадии переработки и 42 куста конопли в горшках. Запрещенные вещества предназначались для реализации на территории Липецкой области.

За незаконный оборот наркотиков и культивирование растений, содержащих наркотические средства, в отношении задержанного возбуждены уголовные дела, максимальная санкция по которым – до 15 лет лишения свободы. На период предварительного следствия подозреваемому мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.